Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının zorlu şartlarına karşı vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışına anında müdahale eden ekipler, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına büyük bir özveriyle çalışıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Akpınar, şunları söyledi: "Fen İşleri ekiplerimiz, kar yağışının başladığı andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 görev başında. Özellikle kırsal mahallelerimizde yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız, hemşehrilerimizin kış şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve günlük yaşamlarına kesintisiz devam edebilmeleri için tüm önlemleri almak” dedi.