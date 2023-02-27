Kızılcahamam Kasaplar Çarşısında yaşanan yangın sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan işyerleri açılmaya başladı.

Kızılcahamam Kasaplar Çarşısında yaşanan yangın sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan işyerleri açılmaya başladı.

Kızılcahamam’da 8 Nisan 2021 tarihinde sabaha karşı tamamen küle dönen Kasaplar Çarşısı’ndaki yangından sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile yapılan anlaşma sonrası yapımı tamamlanan Kasaplar çarşısı ve hal dükkanlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Dükkanlarını teslim alan hal esnafı yeni dükkanlarına geçmeye başladıklarını ve müşterilerini burada ağırlamak için beklediklerini belirtti.