İzmir’in Ödemiş ilçesinde dükkanında kuru sıkı tabancaların namlusunu açtığı ve satışını yaptığı öğrenilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Dükkanda çok sayıda kuru sıkıdan çevrilmiş silah ve esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dükkanında kuru sıkı tabancaların namlusunu açtığı ve satışını yaptığı öğrenilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Dükkanda çok sayıda kuru sıkıdan çevrilmiş silah ve esrar maddesi ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin dükkanında kuru sıkı tabancaların namlusunu açtığı ve satışını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda polis köpeği Ateş, A.A. isimli şahsın sakladığı zulaları bulmakta zorlanmadı. Adreste yapılan aramada 3 adet farklı markalarda kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, silah çevirme işleminde kullanılan aparatlar, 1 adet sürgü, 33 adet fişek, 3 adet ravya, 53 gram esrar maddesi ve sentetik ecza malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.’nın yapılan incelemede uyuşturucu madde ticaretinden 2 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle aranması olduğu anlaşıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.