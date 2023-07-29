Eskişehir’de bir esnaf, dükkânın önüne çöp atılmasının önüne geçmek için aydınlatma direğine uyarı yazısı asınca yarı yarıya amacına ulaştı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Korkmaz sokakta bulunan bir aydınlatma direğine yapıştırılan yazı dikkat çekti. Dükkanın önüne atılan çöplerden rahatsız olduğu için direğe yapıştırılan yazıda “Buraya çöplerinizi koymayın. Herkes kendi dükkânının önüne koysun” ifadeleri yer aldı. Ahmet Kirit ismindeki bir esnaf, dükkânının önüne çöplerin neden olduğu kötü kokuların önüne geçmek için bir uyarısı yazısı yazmayı çözüm yolu olarak seçti.

“Yazıyı yazınca dükkânın önüne çöp atma olayını yüzde 50 azaldı”

Astığı yazının işe yaradığını ifade eden Ahmet Kirit, “Herkes dükkânımın önüne çöplerini atıyor. Çöpleri bırakmasalar zaten yazıyı yazmazdım. Herkes çöpünü kendi dükkânının önüne atsın. Yazıyı yazınca dükkânın önüne çöp atma olayını yüzde 50 azaldı. Yazıyı yazmak işe yaradı. Sokağa çöp konteynerı koymak sıkıntı oluşturur. Konteyner koyulduğu zaman bu kez çöplerin toplanması gerekiyor. Toplanmayınca da çöpler yerlerde kalıyor. Halkın bu konuda daha duyarlı olması lazım. Vatandaşlar çöplerini elinde tutarak çöp kutularına atsalar sorun olmayacak” diye konuştu.