Batman kent merkezinde bir dükkana giren bir çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batman kent merkezinde bir dükkana giren bir çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde meydana geldi. 13 yaşlarındaki bir çocuk, boş bulduğu bir dükkana girip 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.