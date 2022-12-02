Elazığ’da bir telefoncu dükkanı giren ve içeride kimsenin olmadığını anlayan hırsız, vitrindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’da bir telefoncu dükkanı giren ve içeride kimsenin olmadığını anlayan hırsız, vitrindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 50’ler çarşısında bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Barak, kısa bir süreliğine dükkanından çıktı. Bu sırada dükkana giren bir şahıs, içeride kimsenin olmadığı anlamasının ardından vitrini açarak 3 bin 500 lira değerindeki telefonu eline aldı. Kısa bir süre inceliyormuş gibi yapan şahıs, ardından telefonu alarak dükkanda çıktı. O anlar ise güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. İçeri girdiğinden telefonun çalındığını fark eden Barak, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Erkan Barak, “Kapıda arkadaşlarla birlikte oturuyorduk. Bu dükkan da amcamın. Amcam dışarıda arkadaşlarla konuşurken hırsız bir anda geliyor. Kimsede kimsenin olmadığını biliyor ve vitrini açıyor. Daha sonra telefonu vitrinden çıkartıyor, cebine koyuyor. Vitrini örtüp çıkıp gidiyor” dedi.