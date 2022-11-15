Antalya’nın Serik ilçesinde cep telefonu dükkanına giren hırsız 80 bin değerinde 30 adet telefon ile birlikte şarj aletlerini çaldı. Hırsızların dükkana girmeden önce etrafı kolaçan etmesi ile işyerine giriş ve çıkış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde cep telefonu dükkanına giren hırsız 80 bin değerinde 30 adet telefon ile birlikte şarj aletlerini çaldı. Hırsızların dükkana girmeden önce etrafı kolaçan etmesi ile işyerine giriş ve çıkış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Dükkan sahibi, işyerini kapattıktan sonra meydana gelen hırsızlık olayında, yüzleri maskeli 2 kişiden biri etrafı kontrol etti. Diğer kişi de dükkan penceresinde içeri girerek, yaklaşık 80 bin lira değerinde 30 adet cep telefonu ile birlikte şarj aletlerini çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri cep telefonu hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

"İkinci el telefonun yanı sıra tamir edilecek telefonları ve en iyi şarj aletlerini de çalmış"

Sabahleyin komşu esnafının dükkan camının açık olduğunu görüp haber vermesiyle durumu öğrendiklerini belirten işyeri sahibi Muhammed Al Muhammed, "Gece 01.50 gibi dükkanı kapattım. Saat 02:00’den sonra pasaja giriyorlar ve etrafı kontrol ediyorlar. Hedefleri bizim dükkanımız değildi, komşumuzun dükkanına giremeyince bizim dükkana gelmişler. Sonra kontrol ediyorlar açıp açamayacaklarını. Açtıktan sonra içeriye giriyorlar. Sabah lokantacı komşumuz "Dükkan penceresi açık, camı kırık" dedi. Bizde dükkana indik sabah. Baktık hırsızlık olmuş. Biz hiçbir şeye dokunmadık ve direk polise haber verdik. Ekipler geldi ve parmak izlerini aldı. Yaklaşık 20 tane 2. el cep telefonu ile 10 tane de tamir edilecek telefon ve en iyi şarj aletlerini çalmış. Yaklaşık 80 bin liranın üzerinde zararımız var. Herkes kendi işyerine dikkat etsin. Kapılarınızı ve pencerelerinizi iyi kapatın. Çünkü hiç ummadığınız anda hırsızlık olayı olabilir. Herkesin dikkat etmesi gerekir " dedi.