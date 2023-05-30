Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düğün hazırlıkları yapan Sıla Kural’ın çeyiz eşyaları oturduğu apartmanın çatısından çalındı.

Turgutlu’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Demirel Caddesinde 4 katlı bir apartmanın çatısındaki depoda bulunan yaklaşık 50 bin TL değerindeki çeyiz eşyaları çalındı.

Turgutlu’da evlenme planları yapan ve kendisi yurtdışında bulunan Sıla Kural ve yakınları hırsızlık şoku yaşadı. Kuzeni Sıla Kural ile aynı apartmanda oturan Merve Akıncı yaşanan hırsızlıktan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Olay Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokakta bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Hırsız yada hırsızlar apartmanın çatısında bulunan deponun kapısını kırarak Kural’a ait çeyiz eşyalarını çaldı. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve kuzeni Sıla Kural’ın birtakım işleri için yurt dışında olduğunu söyleyen Merve Akıncı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teyzemin kızı yurt dışında bulunuyor. Orada yapmış olduğu birikimi Türkiye’ye gönderip, biz de burada çeyiz yapıyorduk. Maalesef ki gece giren hırsızlar, burada birikimlerini çalmış. Çok üzgünüz. Kuzenime nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Türkiye’ye geldiğinde gerçekten çok üzülecek. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 50 bin TL değerindeki birikimi gitti. Turgutlu’nun bu nezih mahallesinde bu hırsızlığı yapanlar nasıl insan içine çıkıyorlar? İnanamıyorum, İnşallah bir an önce yakalanırlar.”