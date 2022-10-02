Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğüne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğüne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozkucayolu Sokak ile Divan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Kozluca Sokak’ta seyir eden Abdullah A. (31) yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, Divan Sokak’tan çıkan İlamettin Ç. (34) yönetimindeki 16 BU 364 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Kader A. (31), Kübra Ş. (22) ve Nisanur A. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.