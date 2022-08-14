Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Belsin Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.