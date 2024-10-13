Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde kuzeni tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.’nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.’nin (37) başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden S.İ.’nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından S.İ.’nin cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına S.İ.’nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.İ. ise adliyeye sevk edildi.