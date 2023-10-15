Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akrabasının düğününde havaya açılan ateş sırasında kalbinden vurulan Abdülaziz Erbirol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Abdülaziz Erbirol oyun havası oynadığı sırada havaya ateş açılmasıyla kalbinden vuruldu. Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erbirol’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.