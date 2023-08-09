Eskişehir’de düğünde havaya ateş eden bir şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 1 adet tabanca ile 2 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince bir düğünde Ö.E. isimli şahsın havaya ateş ettiği tespit edildi. Ekipleri görünce olay yerinden kaçan Ö.E. isimli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.