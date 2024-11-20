Hatay’da düğünde havaya ateş açan şahıslara yönelik operasyonda evlerinden adeta cephanelik çıktı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım tarihinde İskenderun Kocatepe Mahallesi’nde düğünde havaya silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili D.Y.B. ve H.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Düğünde havaya ateş edilmesi olayının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda, E.B., A.B., O.B., Ö.B. ve A.S. isimli şahıslar da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 adet fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 adet captagon hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.