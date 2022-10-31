Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan dayısı tarafından düğünde silahla çeşitli yerlerinden vurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan dayısı tarafından düğünde silahla çeşitli yerlerinden vurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan Aydın (35) ile karşılaştı. M.Ç., yeğeni Hakan Aydın’ın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken, Aydın kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan Aydın hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde dayı M.Ç ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımda tedavi altında olan Hakan Aydın bugün hayatını kaybetti.