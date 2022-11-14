Ömercikler Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, müzik seçimi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın yerin kavgaya bırakması sonrasında durum polis ekiplerine bildirildi. Kavga, polis ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonrasında son buldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir düğündeki müzik seçim tartışmasından çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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