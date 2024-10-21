İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında çiçeğini arkadaşlarına atan gelin çıkan arbede sırasında yere düştü. Diğer bir düğünde de damadın arkadaşları takı olarak jant ve plaka taktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı. Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.