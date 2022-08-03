Aksaray’da düğün, nişan ve asker eğlencelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 8 kişi jandarmanın operasyonuyla silah ve tüfeklere birlikte yakalandı.

Aksaray’da düğün, nişan ve asker eğlencelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 8 kişi jandarmanın operasyonuyla silah ve tüfeklere birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığının “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” projesi çerçevesinde yaptığı çalışmalarla; düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi günlerde meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesi hedefleniyor. Yapılan uyarılara rağmen havaya ateş açan Rıdvan K. (28), Hüseyin B. (35), Mevlüt B. (32), Şeref K. (23), Mustafa B. (40), Hamza T. (22), Yasin P. (24) ve Veysel Y. (50) isimli şahıslar tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde İl Jandarma Komutanlığından çıkan ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 310 adet 9 mm tabanca fişeği, 16 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca Gaz ve Ses Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 6 kişiye toplam 14 bin 136 TL, izinsiz düğün yapan 6 kişiye ise Emre Aykırı Davranıştan 3 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.