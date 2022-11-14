Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 60 bin TL değerindeki düğün takılarını çalarak kaçan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 60 bin TL değerindeki düğün takılarını çalarak kaçan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün Kandıra ilçesi Namazgah Kültür Merkezi düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 60 bin TL değerinde düğün takılarının bulunduğu çanta çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde F.A. (62), H.A. (19) ve ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.