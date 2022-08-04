Hatay’ın İskenderun ilçesinde düğün sonrası üç çift tesadüfen bir araya gelince bir düğün de sahilde yapıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düğün sonrası üç çift tesadüfen bir araya gelince bir düğün de sahilde yapıldı.

Dilek Karakurt ve Kenan Saraç çifti düğünden çıkıp sahil turu atarken genç çiftin yakınları konvoyu durdurup müzik eşliğinde oynamaya başladı. Bu sırada sahilde tur atan başka bir gelin arabası daha durduruldu ve onlar da oyuna davet edildi. Gece yarısı trafiğin sakin olduğu sahil bulvarında üçüncü gelin arabasının da denk gelmesi ile üç gelin üç damat sahil bandında ikinci kez kurulan düğün ortamında gönüllerince eğlendi.

Gelin ve damadın yakınlarının cep telefonu ile kaydettiği görüntüler yoğun ilgi gördü.