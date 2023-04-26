Kocaeli’de düğünden sonra iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genci boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Necmettin Erbakan Kapalı Pazar Alanı içerisinde meydana geldi. Düğün sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada Ö.F.B. (16) boğazından, Y.K. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken boğazından bıçaklanan Ö.F.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Olay neticesinde bir şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan M.Y.’nin 16 yaşındaki Ö.F.B’yi boğazından bıçaklayan kişi olduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.