Van’da düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın suyuna batırılmış imitasyon ürünlere ilgi arttı.

Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takılara ilgi düğün sezonuyla birlikte yine yükseldi. Esnaf İsmet Kaya, imitasyon takı sektörünün altındaki yükseliş nedeniyle gelişen bir sektör olduğunu söyledi. Kaya, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini ifade etti. İmitasyon takı alacak kişilere tavsiyede bulunan Kaya, “Ürün alırken öncelikle birebir ürünü görerek ve deneyerek alsınlar. Çelik ve altın kaplama olanları tercih etsinler. Bunlar hem işçilik hem estetik hem de kalite olarak çok iyi çıkıyorlar. Parfüm kullananlar takıları takmadan önce sıksınlar, çünkü parfüm her türlü takıyı olumsuz etkiliyor” diye konuştu.