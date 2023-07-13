Düğün sezonunun açılmasıyla işlerinin yoğunlaştığını söyleyen çiçekçi Fatih Kalyoncu, kız isteme çiçeklerinin talep gördüğünü belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle düğünler başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte çiçekçiler de yoğun bir çalışma dönemine girdi. Kız isteme çiçeği ise en çok talep edilen ürünler arasında yerini aldı. Ağırlıklı olarak gül kullanılarak yapılan kız isteme çiçeklerinin fiyatı 600 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor.

“Haftada en az 2-3 kişi kız isteme çiçeği yaptırmak için geliyor”

Çiçekçilik yapan Kalyoncu, çeşit çeşit kız isteme çiçeği yapıldığını belirtti. Müşterilerin bütçesine ve zevkine göre tasarım yapıldığını söyleyen Kalyoncu, “Genelde kız istemelerde kırmızı gül ağırlıklı çalışıyoruz, Maşallah anlamında 41 tane kırmızı gül kullanıyoruz. Ama gelinin sevdiği çiçek ve müşterinin bütçesi de önemli. 101 tane gül ile büyük buket yaptıranlar var. Bir de artık kıyafetlere göre çiçek seçenler var. Yaptırdıkları tasarımlara göre ya da kıyafet renklerime göre çiçek yaptırabiliyorlar. En küçük kız isteme çiçekleri 600 liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar farklı çiçeklerimiz var. Son zamanlarda haftada en az 2-3 kişi kız isteme çiçeği yaptırmak için geliyor” ifadelerini kullandı.