Van’da yaz mevsimi ile birlikte düğün sezonunun başlaması, yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı.

Van’da düğün sezonunun başlaması ile birlikte halk arasında kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere ilgi arttı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve ’kiras-fistan’ olarak bilinen yöresel kıyafetler, düğün sezonunda ise kadınların gözdesi oluyor. Yoğun olarak Van’da üretilip çevre illere gönderilen ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde giyilen kiras-fistanlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürdü.

11 yıldır Van’da tekstil sektöründe hizmet verdiğini aktaran İlhan Yaren, “Yıllardır severek, isteyerek yaptığım iş. Yaptığımız elbiseler tamamen bizim tarafından tasarlanıyor. Düğün sezonu olduğu zaman müşteriler bizi çok tercih ediyor. Sebebi ise bizim yaptığımız elbiselerden hiçbir şekilde sorun yaşamıyorlar. Yurt içi ve yurt dışına bile gönderiyoruz. Özellikle Amerika, Kanada, Almanya ve Fransa’ya çok gönderiyoruz” dedi.

Bu sene özellikle abiye tarzı elbiselerin yoğun rağbet gördüğünü aktaran Yaren, “Renk seçeneği çok fazla olmakla beraber en çok siyah, kırmızı renkler ilgi görüyor. Fiyatlar ise kumaşına göre 2 bin 500, 3 bin TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

6 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini belirten Memduh Yiğit isimli esnaf ise “Düğünler başladığı zaman bu elbiseler giyilir. Kumaşları bize Hindistan, Çin ve Dubai’den gelen kiras-fistanların fiyatı bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor. Talep var ama alan yok, bu da doların yükselişinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise kiras-fistanları düğün ve özel günlerde giydiklerini söyledi.