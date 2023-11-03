Amasya’nın Ziyaret beldesinde uzun yıllar düğün salonu olarak kullanılan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziyaret Belediyesi iş birliğiyle kütüphaneye dönüştürüldü.

10 binden fazla kitap ve bilgisayarların yer aldığı kütüphanede, ayrıca sınavlara hazırlanmak isteyenler için ders çalışma ortamları da bulunuyor.

30 yıldan fazla süredir düğün salonuydu

Binanın 30 yıldan fazla süredir düğün salonu olarak kullanıldığını belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Beldemize daha geniş bir düğün salonunu kazandırdık. Burayı da kütüphaneye dönüştürdük. Yöremizin en modern kütüphanelerinden biri haline geldi” dedi.

“Amacımız kitap okuma alışkanlığı kazanılmasına destek”

Projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük destek verdiğini kaydeden Başkan Uyanık, “Amacımız gençlerimizin kütüphaneden faydalanarak kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına destek olmak. Ayrıca burada binlerce düğün yapılmıştı. Şu anda da kütüphane olarak düğünü yapılan insanların çocukları, torunları ve kendileri buradan faydalanmaktalar” diye konuştu.