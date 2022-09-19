Kahramanmaraş’ta ekonomik durumları iyi olmadığı için düğün salonu kiralayamayan çift, mutluluklarını düğün salonu yerine mahalle muhtarlık binasının bahçesinde gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta ekonomik durumları iyi olmadığı için düğün salonu kiralayamayan çift, mutluluklarını düğün salonu yerine mahalle muhtarlık binasının bahçesinde gerçekleştirdi.

Fatma ve Emre Gürocak çifti, düğün günü için salon kiralamak istedi. En düşük düğün salonu kirasının 25 bin lira olduğunu öğrenen çift, Onikişubat ilçesi Yörük Selim Mahallesi Muhtarı Akif Neşnat’tan yardım istedi.

Mahalle muhtarının girişimleri ile çiftin düğünü, salon yerine mahalledeki muhtarlık binasının bahçesi oldu. Yoğun katılımın olduğu düğünde gelin ve damadın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Verilen destekten dolayı mahalle muhtarına teşekkür eden damat Emre Gürocak, “Salon fiyatları çok yüksek. Biz de muhtarımız ile görüştük ve kendisi de bize burayı tahsis etti. Teşekkür ederiz” dedi.

Gelin Fatma Gürocak da, “Şu anda her şey pahalı olduğu için muhtarımızın önderliğinde evlenen çiftler olarak bize bir adım attı teşekkürler” dedi.

Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat ise, “Bugün burada muhtarlıkta düğünümüz var. Malum fiyatlardan dolayı Gürocak ailesi gelip durumu izah etti. Biz de muhtarlık binasında düğün yaptık. Bu mutlu gününde insanlar hayranlıkla tepki gösterdi. Onlara da hayırlı olsun diyoruz” dedi.