Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğün salonunun deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi yolu üzerinde işletmesi Hatun Çam’a ait olan düğün salonunun yan tarafında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden yoldan geçen sürücüler itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesi’ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler alevler düğün salonu ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.