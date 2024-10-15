İnternetin yaygınlaşması, sosyal medyanın aktifleşmesi ile düğün salonları da kapılarını dijital dünyaya açtı. Düğün salonlarına organizasyonlarını canlı yayınlama imkanı sunan sistem sayesinde, düğün organizasyonuna katılamayan kişiler kendilerine verilen kod ve şifre ile düğünü canlı olarak takip ederek, isterse ekranın köşesinde bulunan, geline ya da damada ait olan banka hesabına takısını gönderebilecek.

Düğün salonlarına yönelik olarak hizmet vermeye başlayan ‘Canlı izliyorum’ adlı web sitesi, farklı sebeplerden dolayı düğüne katılamayan davetlilerin online olarak düğüne katılarak etkinlikte yer almalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde, düğün organizasyonuna katılamayan kişiler kendilerine verilen kod ve şifre ile düğünü canlı olarak takip ederek çiftlerin mutluluklarına ortak olma imkanı buluyor. Eğer isterlerse ekranın köşesinde geline ya da damada ait olan banka hesap numarasına takısını gönderebiliyor.

“Olumlu dönüşler aldık”

Platformun kurucu ortaklarından biri olan Emre Kılıç, “Düğün salonlarına büyük bir yenilik getirdik. ‘canlizliyorum.com’ platformu, düğüne farklı sebeplerden katılamayan davetlilere platform üzerinden canlı yer hizmeti sağlayacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Düğün salonu sahibi gelin ve damadın etkinliği planlarken bir şifre belirliyor ve şifre etkinlik günü ve saatinde aktif oluyor. Bu sayede düğüne farklı sebeplerden katılamayanlar ‘canlizliyorum.com’ üzerinden etkinliği takip edebiliyor. Ve sistemin bir güzelliği daha var. Düğün salonu sahibi gelin ve damadın etkinlik şifresini belirlerken onlardan bir IBAN bilgisi istiyor. Orada var olan IBAN bilgisiyle düğüne katılamayan davetliler takılarını IBAN yoluyla gelin ve damada ulaştırabiliyor. Şu an olumlu dönüşler aldık. 81 ile de yayılmayı düşünüyoruz. İki yıldır yazılım üzerine çalışıyoruz. Şu an uygulamamız birkaç yerde var. Etkinliklerimiz devam ediyor” dedi.

"Düşünün damatsınız ve babaanneniz hasta olduğu için düğüne katılamıyor. Bir kez evleniyorsunuz. Bu tablo birçok kez yaşanmıştır. Kurduğumuz sistem bu sorunları tamamen ortadan kaldırdı” diyen Kılıç, “Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir sistemdi. İnternet kullanımının hızla arttığı bir dönemde düğün salonlarının insanların mutluluklarını online platforma taşımaması artık kaçınılmaz bir hale gelmişti. Sektörden ve çiftlerden buna talep vardı” ifadelerini kullandı.

Düğün salonu sahibi Bayram Duman ise, “Biz tüm yenilikleri takip etmek zorundayız. ‘Canlı izliyorum’ adlı web sitesi sektörümüze yenilik getirdi. Gelin ve damatlardan talep görüyor, olumlu dönüşler alıyoruz" dedi.