Sinop’un Gerze ilçesinde bir düğünde damadın cenaze namazını kılan arkadaşları, davetlilerin şaşkın bakışları arasında damat için dua etti, helallik istedi.

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Mete Eren ve Ceren Özcan çiftinin düğünleri yapıldı. Çiftin düğününde, damadın yakın arkadaşları beklenmedik bir sürpriz yapmaya karar verdi. Dünya evine giren genç çifte arkadaşları öyle bir şaka yaptı ki, davetliler adeta gülme krizine tutuldu. Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, düğün salonuna imam kılığına girip ellerinde ’Acı Kaybımız’ yazan çelenk ve yakalarına taktıkları damadın resimleriyle geldi. Cenaze namazı kılınan damat için davetlilerden helallik isteyen arkadaşları hep birlikte damat için dua etti.

Tüm davetlilere renkli anlar yaşatan damadın arkadaşları, Mete ve Ceren çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.