Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün sahiplerini ziyaret ederek düğünlerde silah ateşlenmesini önlemek için uyarda bulundu.

Şarkışla ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri ekipleri, düğünlerde silahlarla ateş edilmesini önlemek için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ünal Katı, düğünlerde silah kullanılmasını önlemek, bu bilinci oluşturmak, yeni nesle örnek olmak ve adeta örf ve adetlerimizden biriymiş gibi lanse edilen bu yanlışlığı tamamen ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede ilçede gerçekleştirilen düğün merasimleri ziyaret edilerek düğün sahipleri uyarıldı. Düğünlerde silah kullanılmasının toplumun her bireyi için büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu anlatan İlçe Emniyet Müdürü Katı, bu olumsuzluğa dikkat çekmek istediklerini vurguladı.