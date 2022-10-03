Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün töreninde havaya rastgele ateş açan şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, şüphelinin aracında çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün töreninde havaya rastgele ateş açan şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, şüphelinin aracında çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nadır Mahallesi’ndeki bir düğünde silahla havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, düğünde havaya ateş açtığı belirtilen şüphelinin aracını Altaş Mahallesi’nde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bagaj bölümünde 3 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 55 fişek ve 2 de pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.