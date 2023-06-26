Aksaray’da köy düğününde onlarca kişinin içinde tabancayla havaya ateş açan maganda sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede bir düğün eğlencesinde belinden tabancasını çıkaran ismi açıklanmayan bir kişi havaya ateş açtı. Bu esnada bir yakınına kendini telefonla videoya çektiren maganda, düğünü takip eden sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan magandanın silahına el konulurken, yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Aksaray’da sivil jandarmalar düğünlerde göz açtırmıyor

Aksaray’da düğün ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde magandalara karşı “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla yoğun bir şekilde çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılında kurduğu sivil özel ekiple bu yılda iş başında. İlçe, belde ve köylerde düzenlenen düğün, asker gönderme gibi eğlencelerde görev alan sivil jandarma ekipleri, bir vatandaş gibi eğlenceyi takip ediyor. Burada oluşabilecek olumsuzluğa karşı eğlenceye katılmış bir vatandaş gibi denetim yapan sivil jandarma ekipleri, özellikle magandaların izini sürüyor. Eğlence başlangıcından sonuna kadar gözlem yapan sivil jandarma ekipleri, en ufak bir olumsuzluğa geçit vermiyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence faaliyetlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.