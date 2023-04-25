Rize’de 4 arkadaş düğün konvoyunun önünü kesme amaçlı iskambil oynayarak damattan bahşiş aldı.

Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde 4 arkadaş evlenen Hızır Kulaksız isimli arkadaşlarına sürpriz yapmak istedi. 4 kafadar düşündü taşında ve akıllarına düğün konvoyunun önünü kesmek için ilginç bir fikir geldi. Düğün konvoyunun önünü kesen Rüstem Kıdal, Mehmet Kıdal, Batuhan Kıdal ve Hüseyin Kişmir getirdikleri sandalyelere oturarak yanlarında getirdikleri iskambil kağıtları ile oyun oynamaya başladı. Bir taraftan kart oynayan 4 arkadaş damattan aldıkları bahşişleri beğenmeyerek "Bu para dilenciye verilmez" dedi ve yolu açmamakta ısrar ederek oynadıkları oyuna devam etti.

Damadın ilginç bir metotla düğün konvoyunun önünü kesen arkadaşları, sonrasında yeterince para toplayınca yolu açarak düğün konvoyuna devam ettiler. Bir diğer arkadaşları ise anbean olayı kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntü herkesin ilgi odağı oldu.