Bilecik’te geliş gidiş tek şeritli yolda düğün konvoyundan sıkılan kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu.

Bilecik-İnegöl kara yolunda ilerleyen bir düğün konvoyundan sıkılan 11 BLV 06 plakalı kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu. O an düğün konvoyunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasını ile görüntülenirken, kamyon sürücünün önündeki 8 araç olmasına rağmen sollama yaptığı görüntülendi.

Öte yandan karşı şeritten herhangi bir araç gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.