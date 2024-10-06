Bilecik’te geliş gidiş tek şeritli yolda düğün konvoyundan sıkılan kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu.

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Bilecik-İnegöl kara yolunda ilerleyen bir düğün konvoyundan sıkılan 11 BLV 06 plakalı kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu. O an düğün konvoyunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasını ile görüntülenirken, kamyon sürücünün önündeki 8 araç olmasına rağmen sollama yaptığı görüntülendi.

Öte yandan karşı şeritten herhangi bir araç gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kaynak: iha