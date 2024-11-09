Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazası saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bir caddede meydana geldi. Seyir halinde olan düğün konvoyundaki bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise çevredeki binadan konvoyu çeken bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.