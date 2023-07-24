Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyundaki bir araçta 5 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı Yeni Mahalle’de durdurulan düğün konvoyunda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilde ve şahısların yapılan üst aramasında 2 adet otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet kartuş, 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs emniyete götürülerek, haklarında adli işlem başlatıldı.