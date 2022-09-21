Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahriye Üçoklar Bulvarı üzerinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, 7 aracın sürücüsüne çevreyi rahatsız ettikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uyguladı.

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