İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçdi. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı belirlenen H.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Heykel ve seramik sanatçısı Akay’dan "Yeryüzü Yüzleri" sergisi

Heykel ve seramik sanatçısı Akay’dan "Yeryüzü Yüzleri" sergisi

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