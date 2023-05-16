Avcılar’da düğün konvoyu yapan araç sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye attığı o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 3 şahıs yakalanırken, sürücülere toplamda 22 bin 165 lira para cezası kesildi.

Avcılar’da 7 Mayıs tarihinde bir grup sürücünün düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye attığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımların gündem olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, görüntüleri detaylıca inceledi. Plakadan kimlik tespiti yapan polis ekipleri, O.E., T.T ve A.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara, “Drift yapmak” suçundan 20 bin 342 lira, “Görüşü engelleyecek film cam” suçundan 951 lira, “Duraklama ihlali” suçundan 436 lira, “Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak” suçundan 436 lira olmak üzere toplamda 22 bin 165 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü belgeleri 60 gün süre ile geri alınan şahıslar hakkında ayrıca, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.