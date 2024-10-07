Bursa’da bir düğün konvoyunda abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü kameraya yansırken, görüntülerden harekete geçen ekipler, araç sahibine 10 bin lira idari ceza uyguladı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir düğün konvoyuna katılan Tofaş marka Şahin model aracın sürücüsü, abartı egzozla çevredekilere zulüm oldu. Trafiği durma noktasına getiren ve çevreyi rahatsız eden sürücü kameraya saniye saniye yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis, tespit ettiği araç sürücüsüne 10 bin lira idari ceza uyguladı.