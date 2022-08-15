Düğün fotoğrafçısı Turgay Güven, tüm dünyanın her anlarını takip ettiği Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinin, düğün fotoğrafında yeni bir akım başlattıklarını söyledi. Güven, “Düğün fotoğrafında yeni trendin adı ‘Bennifer’. Damatlar Ben, gelinler JLo olmak istiyor” dedi.

Düğün fotoğrafçısı Turgay Güven, tüm dünyanın her anlarını takip ettiği Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinin, düğün fotoğrafında yeni bir akım başlattıklarını söyledi. Güven, “Düğün fotoğrafında yeni trendin adı ‘Bennifer’. Damatlar Ben, gelinler JLo olmak istiyor” dedi.

Gelin ve damat adaylarının tercihlerinin sık sık değiştiğini belirten fotoğrafçı, son dönemde en çok ‘Bennifer’ (Ben Affleck-Jennifer Lopez) tarzı fotoğraflar istendiğini söyledi. Güven, “Hollywood’un gözde çiftlerinden Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in nikah kareleri düğün fotoğraflarına resmen ilham oldu. Son dönemde çalıştığımız çiftlerin büyük bölümü Bennifer tarzı kareler talep ediyor” şeklinde konuştu.

“Çekim planlarımızı revize ettik”

Paylaştığı özel çekimlerle sosyal medyada geniş bir takipçisi kitlesi olan Turgay Güven, planlamalarını gelen taleplere göre revize ettiklerini ve “Hollywood tarzı düğün hikayeleri” paketini de müşterilerine sunduklarını belirtti. Başarılı fotoğrafçı, “Damatlar Ben Affleck, gelinler JLo olmak istiyor. Biz de onlara kendilerini star gibi hissettirmek için özel planlamalar yapıyoruz. Çekimlerin ardından Hollywood tarzı düğün hikâyeleriyle de bunu taçlandırıyoruz” dedi.

“Doğru dokunuşlar fotoğrafın etkisini artırıyor”

Konsept çekimlerde teknolojinin nimetlerinden de yararlandıklarını belirten Turgay Güven, “Fotoğraf çekimlerinde önceliğimiz her zaman doğallık. Ama photoshop’tan da faydalanıyoruz. İnsanların düşündüğünün aksine teknolojik müdahaleler doğallığa zarar vermiyor. Hatta çoğu zaman katkı sunuyor. Tabii her işte olduğu gibi usta eller ve vizyon sahibi bir fotoğrafçının dokunuşlarıyla bu mümkün oluyor. Doğru dokunuşlar fotoğrafların etki gücünü artırıyor” diye konuştu.