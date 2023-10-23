Bursa’da bir düğün konvoyunda gelin almak için gelen damat yakını, araçtan indiği gibi silahına sarılıp havaya ateş açtı. O anlar kamerayla kayda alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde gelin alma merasimi için kapıya gelen erkek tarafı araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sokak arasında toplanan damat yakınlarından biri, araçtan inip yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe basıp havaya ateş açtı. Çevredekilerin canını hiçe sayan maganda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.