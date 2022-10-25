Denizli’de düğün dönüşü eve giden otomobildeki abi kardeş, kavşakta başka bir otomobille çarğıştı Kazada ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkleri hastanede hayatını kaybetti.

Denizli’de düğün dönüşü eve giden otomobildeki abi kardeş, kavşakta başka bir otomobille çarğıştı Kazada ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkleri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yenicekent Mahallesindeki düğüne katılan Ali Demiryay (63) ve Mustafa Demiryay (68), geri dönmek için otomobile binerek yola çıktı. Abi kardeşin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.