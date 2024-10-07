Antalya’da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle yaralıların yola savrulduğu kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 00.15 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Düğünden döndükleri öğrenilen Ahmet E. (48) idaresindeki 09 HJ 286 minibüs ile Gökhan G.’nin kullandığı 07 BON 549 Audi marka araç kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs geldiği istikamete ters dönerken araçta bulunan yolcular ise camlardan yola savruldu.

Cadde savaş alanına döndü

Caddenin savaş alanına döndüğü kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri yola savrulan yaralılara yardım etmek için kaza yerine koşuştu. Kazada yaralanan 22 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Kime yardım edeceğimizi şaşırdık”

Kazaya şahit olan mahalle sakinlerinden Süleyman Birlik, kazada çok sayıda yaralı olduğunu ve kime yardım edeceklerini şaşırdıklarını belirterek, “Evde otururken arabaların çarpışmasından sonra insanların fırladığını gördüm. Özellikle çocuklar çok fazlaydı. Biz koştuk, müdahale etmek isterken hangisine müdahale edeceğimizi şaşırdık o anki psikolojiyle. Bütün yaralılar kan revan içerisindeydi. Kimisi konuşamıyordu, kimisinin beli tutmuyordu. Biz özellikle ilk önce çocuklara müdahale ettik. Yaklaşık 20’ye yakın yaralı vardı. Yerden yatan ve arabanın içinde sıkışanlar vardı. Durumu ciddi olan 2 kişi vardı, hiçbir şekilde konuşamıyordu. Ama çok şükür kazada ölü yok. Yaralı çoktu, 7-8 tanesi çocuktu. Aracın içinde nereden baksan 15 kişi yola fırladı” dedi.

UKOME kararına rağmen trafik ışığı yapılmamış

Kavşak sisteminde sürekli kazaların olduğunu ve tedbir alınması gerektiğnii belirten Birlik, “Burası sürekli kaza olan bir yer, şikayet etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmıyor. Burada iki tane genç hayatını kaybetti. Ona rağmen hiçbir şekilde buraya her hangi bir ışık, hız kesici kasis bir şey koyulmuyor. Defalarca şikâyet ettik, mahalleli olarak imza topladık. Bunlar yapılmış olsa bu kaza da olmazdı, o iki tane genç ölmezdi. Bunların önüne geçilmesini, buraya bir ışık yapılmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz, arabayla evimize giren oluyor. Gecenin geç saatlerinde kazaya koşuyoruz, bizim de psikolojimiz bozuluyor. Yaralıyı, ölüyü görünce artık psikoloji kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, UKOME tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce kazanın meydana geldiği kavşak sistemine trafik ışığı koyulması yönünde karar alındığı ancak henüz yapılmadığı öğrenildi.