Erzincan’da sabah saatlerinde minibüsün şarampole uçması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerden ikisinin Erzurum’un renkli simalarından (zurnacı) Mehmet ile oğlu (davulcu) Erkan Kılıç’ın olduğu belirlendi.

Süleyman Özkan idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, sabah saatlerinde Erzincan- Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkiinde şarampole devrildi. Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza mahalline sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Süleyman Özkan ile minibüsteki Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul’dan Erzurum’a geri döndükleri öğrenildi.

Erzurum’un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunup kaza hakkına bilgi aldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kılıç (60) ile oğlu Erkan Kılıç’ın (37) Erzurum’daki düğünlerin vazgeçilmez davulcu ve zurnacısı olduğu ortaya çıktı. Erzurum’da renkli simalarıyla birçok insanın tanıdığı baba oğulun ölüm haberi vatandaşları üzüntüye boğdu.

Baba ve oğlunun cenazelerinin yarın Erzurum’da ikindi namazı sonrası Narmanlı Camisinde kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecekleri öğrenildi.