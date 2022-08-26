Kartepe Belediyesi’nin Yazlık Sinema Günleri’nde izlettiği "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Kartepe Belediyesi’nin Yazlık Sinema Günleri’nde izlettiği "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan Kartepe Belediyesi, hayata geçirdiği Yazlık Sinema Günleri’ne komedi filmi "Düğün Dernek 2: Sünnet" ile devam etti. Filmi beğeniyle izleyen vatandaşlar, Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkürlerini sundu. Etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kocaman, "Yazlık sinema günleri hemşehrilerimizin büyük ilgisi ile devam ediyor. Etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri çok memnun etmektedir. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Sosyal kaynaşmaya vesile olan ve hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklerimiz devam edecek" dedi.