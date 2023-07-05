Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde 25 Milyon TL yatırımla 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat çalışmalarını sürdürüyor.

Düğerek’te yapılan altyapı yatırımları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün altyapı yapan belediye başkanlarına altyapı için kazdığı çukurun içine gömülür dendiğini, ancak Muğla’nın ihtiyaçlarına göre kente uzun yıllar hizmet edecek projeleri şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Milyon TL’lik yatırımı ile Düğerek’te devam eden 8 bin 750 metre kanalizasyon hattı yatırımı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kanalizasyon hat çalışmasının 4 bin 720 metresi, yüzde 54’lük oranı tamamlandı. 515 hanenin evsel atıklarının bağlanmasının öngörüldüğü çalışmada şu ana kadar 166 hane bağlandı.

Düğerek Mahallesi kanalizasyon hattı tanıtım töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, altyapı yatırımlarında önemli hizmetlerden birinin de suyun geri dönüşümün sağlanması olduğunu belirtti ve Muğla’ya değer katan hizmetleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti. Başkan Gümüş; “Düğerek Mahallemiz yapılan yatırımlarla çok büyük değer kazandı. Burada Başkanımız dedesinin evini bize bağışladı. 25-30 Milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip yeri bizlere bağışladı. Biz de restorasyonunu yaptık ve burayı Düğerek halkının hizmetine sunacağız. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Başkan Gürün; “İl genelinde çevreyi korumak için 2 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaptık”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Düğerek’te yapılan kanalizasyon hattı tanıtım töreninde il genelinde 2 Milyar TL’yi aşan altyapı yatırımları yaptıklarını, su konusunda da DSİ’nin Muğla’ya yatırımlar yapması gerektiğini belirtti. Başkan Gürün; “Düğerek için çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Biz 2005-2006 senelerinde yapmış olduğumuz kanalizasyon ve arıtma programı dâhilinde bütün bu bölgeleri içine alan bir planlama yaptık. Yıllar içinde burada yaşanan gelişme ile Düğerek’te hızla büyük inşaat çalışmaları yapıldı. Bizde buradaki yeni konutların çevre kirliliğine neden olmaması için kanalizasyon çalışmasına başladık. Altyapı çalışmaları sırasında toz, çamur, çukur gibi sıkıntılar hep yaşanıyor ancak bu çalışmaları yapmamızın başka bir yöntemi maalesef yok. O nedenle hızlıca projeyi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı projelerinin önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle eksiklerin giderilmesi için il genelinde 2 Milyarı aşan bir yatırımı başlattık. Fethiye ve Bodrum’da yıllardır yapılmayan kanalizasyon arıtma yatırımlarını hayata geçirerek önemli bir eksiği ortadan kaldırıyoruz. Şu an Bodrum’da devam ettiğimiz çalışmalar çerçevesinde dönemimiz bitmeden artık yarımadada hiçbir altyapı sorunu kalmayacak” dedi.

“Düğerek’te altyapı, yol, imar çalışmaları ile keyifli bir bölge oluşturduk”

Düğerek’te sadece altyapı değil bölgenin gelişimi ve geleceğe daha güvenle taşınması açısında önemli yatırımlar yaptık. Bölgenin çıkmaz sokaktan kurtulması için Denizli yoluna bağladık. Yerleşimi 2 kat planlayarak değerli bir yaşam alanı oluşturduk. Altyapı tamamlanınca daha keyifli bir bölge olacak. Su konusu Muğla için çok stratejik bir konu. DSİ tarafından buraya çok önemli yatırımlar yapılmalı. Biz belediye olarak yetmeyen suyu yetirmeye, ek su kaynakları sağlamaya israfı önlemeye ve su hatlarını yenilemeye devam ediyoruz.