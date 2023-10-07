Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin Düğerek Mahallesinde başlatılan 8 bin 500 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı geçtiğimiz ay tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde 403 adet evsel parsel baca imalatı yapıldı. 25 milyon TL’ye mal olan kanalizasyon hattı 13 bin kişiye hizmet verecek şekilde projelendirilirken, bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılandı.

Sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Düğerek Mahallesinde tamamlanan kanalizasyon çalışmalarının ardından kazılan bölgelerin yenilenmesi için yol yapım çalışması başlattı. Ekipler öncelikle Halide Edip Adıvar Caddesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirirken 1400 metre uzunluğundaki çevre yolunda da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Çevre yolunda kaldırım ve parke çalışmalarının yapımının ardından yol çizgileri çizilecek böylelikle bölge alt ve üst yapısı uzun yıllar hizmet verecek modern bir yapıya kavuşacak.