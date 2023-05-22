Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde alt yapıyı güçlendirmek, alt yapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.

13 Bin kişiye hizmet verecek

Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Milas ilçelerinde dev alt yapı yatırımları yapan Büyükşehir Belediyesi alt yapı hizmetlerine bir yenisini Menteşe’nin Düğerek mahallesinde gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Düğerek Mahallesinde ilk etapta 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

3 bin 330 metresi tamamlandı

Düğerek Mahallesi’nde başlatılan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasının 3 bin 330 metresi tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde 515 adet parsel bağlantısının 131’i tamamlanırken, 164 adet muayene bacasının 72 tanesi bitirildi.

İlk etap yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olacak

İki etaptan oluşacak proje çerçevesinde Düğerek Mahallesi’ne toplam 14 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Projenin ilk etabı 14 Milyon 988 Bin TL yatırımla 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattından oluşuyor. Düğerek Mahallesi’nde oluşan atık su mahalleye yakın olan Muğla Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılacak.