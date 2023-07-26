Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapıyı güçlendirmek, altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum, Fethiye, Milas ilçelerinde önemli altyapı yatırımları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Menteşe’nin Düğerek mahallesinde geçtiğimiz günlerde kanalizasyon çalışmasına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Mahallesi’nde 25 Milyon TL yatırımla 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon hat çalışmasının 5 bin 833 metresi, tamamlandı. 515 hanenin evsel atıklarının bağlanmasının öngörüldüğü çalışmada şu ana kadar 175 hane bağlandı. Düğerek Mahallesi’nde oluşan atık su mahalleye yakın olan Muğla Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak.